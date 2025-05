Gli elicotteri d'attacco Apache britannici "aprono il fuoco" in Finlandia

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito e la Finlandia . Ora sappiamo che gli elicotteri Apache britannici hanno effettuato missioni a fuoco vivo in Finlandia durante l'esercitazione Mighty Arrow 25, parte degli sforzi in corso della NATO per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa nell'Europa settentrionale.

Le esercitazioni hanno combinato la potenza aerea britannica con le unità corazzate finlandesi, concentrandosi sul miglioramento dell'interoperabilità e delle capacità di risposta rapida. Per ora, resta da vedere come queste esercitazioni daranno forma alla posizione di deterrenza a lungo termine della NATO nella regione.