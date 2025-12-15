Gli eroi di Hawkins si preparano a salvare il mondo da Vecna in Stranger Things: Season 5, Volume 2

HQ

È stato difficile soddisfare le aspettative altissime che i fan avevano per l'ultima stagione di Stranger Things, ma sembra che sia i fratelli Duffer sia il casting dei personaggi che Netflix ci stiano offrendo la conclusione epica che la serie meritava. Il Volume 1, attualmente disponibile su Netflix, ha rilanciato la popolarità della serie a livelli di inizio stagione, offrendo sia uno spettacolo emotivo e ricco d'azione degno dei blockbuster hollywoodiani, sia un eccellente colpo di scena finale che ci ha riempiti di incertezza. E presto inizierà la seconda parte di quest'ultima storia.

Netflix ha appena pubblicato il trailer della quinta stagione di Stranger Things Volume 2, dove vediamo gli eroi di Hawkins prepararsi, ciascuno gruppo su un fronte, per l'assalto finale a Vecna e per svelare il mistero dell'esistenza stessa dell'Upside Down. La temuta parola "morte" sta anche iniziando a aleggiare nella bocca di alcuni personaggi, e forse Netflix ci sta preparando subliminalmente a un addio doloroso e prematuro per alcuni di loro.

Stranger Things 5: Volume 2 debutta il 25 dicembre (o il 26 dicembre per noi in Europa, alle 1:00 GMT/2:00 CET), con il grande finale della serie il 31 dicembre (1 gennaio alle 13:00 GMT/2:00 CET, se vivi in Europa).

Pronto a iniziare a dire addio a Stranger Things?