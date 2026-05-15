Gli esperti climatici avvertono che le partite dei Mondiali potrebbero superare la soglia di caldo estremo, mettendo a rischio giocatori e tifosi

HQ

La Coppa del Mondo 2026 rappresenterà una grande sfida per i calciatori non solo perché è l'edizione più lunga (con 48 squadre, avrà un turno a eliminazione diretta extra prima degli ottavi di finale), ma anche per il caldo in Nord America durante giugno e luglio. Alcune squadre saranno più fortunate, dato che si tiene in tutto il continente in Messico, Stati Uniti e Canada, ma il caldo estremo di alcune zone, così come l'aumento delle temperature nel mondo, potrebbero rendere la Coppa del Mondo più calda, peggiore di quando gli Stati Uniti ospitarono il torneo nel 1994.

Questo secondo esperti climatici di tutto il mondo, uniti nel World Weather Attribution (WWA), avvertono che una partita su quattro della Coppa del Mondo potrebbe essere giocata in condizioni molto calde. "Giocatori e tifosi affrontano un rischio molto più elevato di caldo e umidità intensi ai Mondiali 2026 rispetto al torneo del 1994 nello stesso continente", hanno detto.

Cinque partite dovrebbero essere giocate a 28°C secondo l'indice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), che misura quanto efficacemente il corpo riesca a raffreddarsi in condizioni di calore, umidità, sole e vento, che secondo il sindacato dei giocatori FIFPRO supera la soglia e le partite dovrebbero essere posticipate.

La scorsa estate, alla Coppa del Mondo per Club giocata negli Stati Uniti, le partite avevano pause obbligatorie per il raffreddamento, ma alcuni giocatori si lamentavano ancora di essere costretti a giocare nelle ore peggiori affinché le partite venissero trasmesse la sera in Europa. Ma c'è anche preoccupazione per i tifosi stretti allo stadio, "che sono ancora più a rischio perché non saranno assistiti da molti medici", ha detto la WWA.