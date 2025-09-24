Gli esperti dell'ONU chiedono a FIFA e UEFA di sospendere Israele dalle competizioni calcistiche internazionali

HQ

Un gruppo di nove esperti delle Nazioni Unite ha inviato una dichiarazione chiedendo alla FIFA e alla UEFA, gli organi di governo del calcio nel mondo e in Europa, di sospendere la nazionale israeliana dalle competizioni internazionali, "come risposta necessaria per affrontare il genocidio in corso nei territori palestinesi occupati".

Gli esperti fanno riferimento a uno studio della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati (compresa Gerusalemme Est e Israele) del 16 settembre, che ha rilevato che Israele sta commettendo un genocidio, uno studio che si aggiunge al crescente numero di organismi internazionali che lo hanno definito un genocidio. Pertanto, lo sport "non deve chiudere un occhio di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani, soprattutto quando le loro piattaforme vengono utilizzate per normalizzare le ingiustizie".

Chiedono che i paesi che organizzano o partecipano a competizioni internazionali sospendano la squadra israeliana, perché "c'è un imperativo legale e morale di prendere ogni misura possibile per porre fine al genocidio a Gaza ora" e hanno ricordato che in passato altri stati che hanno commesso massicce violazioni dei diritti umani sono stati sospesi.

Gli esperti delle Nazioni Unite concordano, tuttavia, sul fatto che i singoli atleti e giocatori non dovrebbero essere banditi, in quanto non dovrebbero esserci discriminazioni o sanzioni contro individui a causa della loro origine o nazionalità. "Abbiamo sempre sostenuto che gli individui non possono sopportare le conseguenze delle decisioni prese dal loro governo".

È possibile leggere la dichiarazione completa e i nomi dei firmatari della dichiarazione (relatori speciali sui diritti culturali, la discriminazione e il conflitto in Palestina e il gruppo di lavoro sui diritti umani) qui.