Gli esperti di CRPG Owlcat Games discutono se affronterebbero Baldur's Gate 4

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Larian potrebbe essere il nome più conosciuto per quanto riguarda i CRPG al giorno d'oggi, ma se c'è qualche altro studio di cui dovresti essere a conoscenza per creare avventure top-down, ricche di storia con combattimento a turni, quello è Owlcat Games. Gli sviluppatori di Warhammer 40.000: Rogue Trader, Dark Heresy e Pathfinder: Wrath of the Righteous sono già più impegnati, ma il suo direttore creativo e cofondatore Alexander Mishulin sa che Owlcat è uno degli studi di cui si parla quando si pensa a chi possa prendere il posto di Larian per Baldur's Gate 4.

Parlando recentemente con IGN, a Mishulin è stato chiesto se Owlcat prenderebbe in considerazione il progetto. "Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti i giocatori, tutto il vostro pubblico che ci considera capaci di fare questo. È davvero un grande onore. Hai già detto che siamo un po' masochisti. Quindi sì, lo considereremo una grande sfida!" ha detto.

Ovviamente, questo non è una conferma che Owlcat stia prendendo le redini di Baldur's Gate 4. Lo studio è già incredibilmente impegnato, lavorando su Warhammer 40,000: Dark Heresy, così come su The Expanse: Osiride Riborn. Anche se dovesse affrontare il prossimo Baldur's Gate, Mishulin dice che sarebbe molto diverso dal gioco di Larian.

"Secondo me, Larian ha creato la propria visione di come dovrebbe essere un seguito di Baldur's Gate, e ce l'hanno presentata. Qualsiasi altro studio che farà BG4 farà il proprio gioco nell'ambientazione di Baldur's' Gate. Non sarà il BG3 di Larian, perché BG3 è molto una formula Larian.... Quindi qualsiasi studio che cerchi di replicare questo è destinato a fallire... Ma altri studi fanno le cose diversamente. Avranno il loro DNA, le loro idee, e le riverseranno in Baldur's Gate 4, e sarà qualcos'altro. Spero che ci sarà uno studio abbastanza coraggioso, appassionato e abile da realizzare quel gioco," ha detto.