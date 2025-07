Gli F-35 olandesi e norvegesi proteggeranno le rotte di rifornimento della NATO verso l'Ucraina I jet saranno di stanza in Polonia sotto il comando della NATO per sorvegliare lo spazio aereo orientale e garantire consegne sicure.

HQ Le ultime notizie sui Paesi Bassi e la Norvegia . I caccia F-35 olandesi e norvegesi saranno schierati in Polonia entro la fine dell'anno nell'ambito di un'operazione della NATO volta a garantire linee di rifornimento vitali all'Ucraina, ha dichiarato il ministero della Difesa olandese. "È essenziale contribuire alla difesa del territorio della NATO e alla sicurezza dell'Europa", ha detto lunedì il ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans. "Lo stiamo facendo ancora una volta con le nostre capacità più avanzate". L'aereo sarà pronto 24 ore su 24 per intercettare potenziali minacce e rispondere rapidamente a qualsiasi violazione dello spazio aereo alleato. Questo distaccamento congiunto sottolinea i continui sforzi della NATO per mantenere la stabilità regionale, proteggendo al contempo le spedizioni militari dirette ad est. Aereo da combattimento Lockheed Martin F-35 Lightning II dell'aeronautica militare reale dei Paesi Bassi che atterra alla base aerea di Volkel 29 agosto 2023 Paesi Bassi // Shutterstock