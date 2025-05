Gli Houthi minacciano gli aeroporti israeliani con una nuova campagna di blocco I ribelli yemeniti giurano di prendere di mira i viaggi aerei israeliani in risposta all'offensiva di Gaza.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che i ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato piani per imporre un blocco aereo su Israele prendendo ripetutamente di mira i suoi aeroporti, con l'aeroporto Ben Gurion indicato come obiettivo primario. Questo fa seguito a un attacco missilistico vicino a Tel Aviv di domenica, parte di una campagna che gli Houthi dicono sia in solidarietà con i palestinesi di Gaza. I lanci più recenti sono stati intercettati, ma il missile di domenica non lo è stato, aumentando le tensioni mentre Israele espande le sue operazioni a Gaza. I palestinesi danno l'addio ai loro parenti morti all'ospedale Nasser dopo che un attacco aereo israeliano ha preso di mira le loro tende a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. 20 aprile 2025 // Shutterstock