Gli Indiana Pacers forzano la prima gara 7 nelle finali NBA dal 2016

Le finali NBA raggiungeranno la Gara 7 dopo che gli Indiana Pacers, di gran lunga superiori, hanno negato i festeggiamenti per il titolo agli Oklahoma City Thunder. I Thunder erano i favoriti per l'intero campionato, ma si sono rilassati e sono stati abbattuti dai Pacers, in una partita terminata 108-91, che i locali sono riusciti a vincere anche di 31 punti (93-62).

Questa sarà la prima volta che le finali NBA, una serie di partite al meglio delle sette, raggiungeranno la settima e definitiva partita, con entrambe le squadre in parità 3-3, dal 2016, quando i Cleveland Cavaliers, con LeBron James all'epoca, sconfissero i Golden State Warriors di Stephen Curry.

Quanto è importante il vantaggio del campo di casa per le finali NBA?

Di solito, nelle 19 volte in cui le finali NBA sono andate alla settima partita, la squadra con vantaggio sul campo di casa finisce per vincere l'anello: 15 volte su 19. Avere il vantaggio del campo di casa significa che giocano le prime due partite in casa e, se necessario, la quinta e la settima. Nei play-off, di solito viene assegnato alla squadra con la migliore testa di serie, ma nelle finali, la squadra con la migliore stagione regolare ottiene il vantaggio del campo di casa.

La partita si giocherà al Playcom Center di Oklahoma, lunedì 23 giugno alle 1:00 BST e 2:00 CEST, rendendo i Thunder ovviamente favoriti, ma dovranno migliorare molto...