Gli investigatori ucraini sulla corruzione accusano l'ex primo ministro Yulia Tymoshenko di complotto di corruzione

Le autorità ucraine anticorruzione hanno accusato l'ex primo ministro Yulia Tymoshenko di aver organizzato uno schema per corrompere membri del parlamento nel tentativo di indebolire la maggioranza del presidente Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato dagli investigatori e dai media ucraini.

Le accuse sono emerse dopo che funzionari dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione e il procuratore specializzato in lotta anticorruzione hanno perquisito gli uffici legati al partito Patria di Tymoshenko martedì sera. I pubblici ministeri affermano che il caso riguarda pagamenti presumibilmente offerti ai deputati in cambio di un voto coordinato in parlamento.

Yulia Tymoshenko // Shutterstock

Tymoshenko ha negato tutte le accuse, affermando che le affermazioni sono false e motivate politicamente. In una dichiarazione, ha affermato che le registrazioni audio citate dagli investigatori non avevano nulla a che fare con lei e che avrebbe contestato le accuse in tribunale.

Il caso arriva in un contesto di indagini di corruzione di alto profilo in Ucraina, incluse indagini su figure vicine al presidente, mentre crescono le speculazioni su possibili elezioni qualora si raggiungesse un cessate il fuoco con la Russia.

Tymoshenko, figura chiave della politica post-sovietica ucraina ed ex leader della Rivoluzione Arancione, ha affermato che le perquisizioni erano un tentativo di mettere da parte gli avversari politici, aggiungendo che gli investigatori hanno sequestrato telefoni e documenti di lavoro ma non hanno trovato prove di illeciti.