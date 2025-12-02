Gli inviati di Trump arrivano a Mosca per i colloqui di pace in Ucraina

HQ

L'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, accompagnato dal genero Jared Kushner, è arrivato a Mosca martedì per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e discutere una possibile fine della guerra in Ucraina.

Trump ha ripetutamente sottolineato il suo desiderio di porre fine al conflitto più letale in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, ma gli incontri precedenti con Putin in Alaska e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non hanno ancora prodotto una svolta.

La scorsa settimana, un insieme trapelato di 28 proposte di pace di pace ha suscitato preoccupazione a Kiev e in Europa, con critici che hanno sostenuto che essa abbia in gran parte accolto le richieste chiave di Mosca, tra cui le restrizioni all'esercito ucraino, il controllo russo su alcune parti del paese e le limitazioni all'espansione della NATO. Le potenze europee presentarono rapidamente una controproposta, mentre Washington affermò di aver affinato il proprio quadro di pace.

Putin ha descritto le proposte come una "base per futuri accordi" ma ha avvertito che se l'Ucraina rifiuterà un accordo, le forze russe continueranno ad avanzare. La Russia attualmente controlla oltre il 19% dell'Ucraina e il suo esercito ha registrato notevoli progressi nel 2025, secondo le mappe filo-ucraine, nonostante le pesanti perdite.

Funzionari europei e ucraini hanno espresso preoccupazione che un accordo affrettato e filorusso possa aprire la porta all'accesso russo agli investimenti statunitensi in energia e risorse naturali, minando al contempo la sovranità di Kiev.

Witkoff e Kushner hanno incontrato funzionari ucraini, incluso il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale Rustem Umerov, a Miami prima di partire per Mosca. Il presidente Zelensky ha ribadito che qualsiasi pace deve essere "giusta" e non premiare la Russia per una guerra che ha iniziato.