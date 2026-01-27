Gli israeliani spengono l'orologio degli ostaggi dopo 844 giorni dall'attacco di ottobre 2023

HQ

Un orologio a Tel Aviv che conta i giorni dopo il mortale attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 sarà spento martedì, 844 giorni dopo l'inizio, dopo il recupero del corpo dell'ultimo ostaggio rimasto.

L'ultima vittima, Ran Gvili, un agente di polizia 24enne fuori servizio, è stato ucciso durante l'attacco mentre difendeva il Kibbutz Alumim. Sua madre, Talik Gvili, ha descritto il figlio come "un eroe israeliano" e ha ringraziato i sostenitori per la solidarietà trascorsa nei 27 mesi trascorsi dall'attacco.

La chiusura segna un momento simbolico di chiusura nazionale in Israele e completa una parte centrale della prima fase del piano del presidente statunitense Donald Trump per porre fine alla guerra con Hamas. La seconda fase, annunciata di recente, prevede la riapertura del confine di Rafah di Gaza con l'Egitto, permettendo a palestinesi come Nour Daher, 31 anni, di cercare cure mediche all'estero.

Famiglie, ex ostaggi e sostenitori si riuniranno per una cerimonia pubblica a Tel Aviv mentre l'orologio viene spento. Dal cessate il fuoco, le forze israeliane e Hamas hanno continuato ad accusarsi a vicenda di violazioni, con quattro soldati israeliani e oltre 480 palestinesi uccisi da ottobre. L'esercito israeliano mantiene il controllo del 53% di Gaza, mentre Hamas governa il resto...