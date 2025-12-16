Gli Obama dovevano incontrare Rob Reiner e sua moglie lo stesso giorno in cui erano stati accoltellati a morte

HQ

L'ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama ha dichiarato che lei e suo marito Barack Obama dovevano incontrare il regista Rob Reiner e sua moglie Michele lo stesso giorno in cui la coppia è stata trovata accoltellata a morte nella loro casa di Los Angeles.

Parlando a Jimmy Kimmel Live lunedì, Michelle Obama ha detto: "Avremmo dovuto vederli quella sera. Ieri sera," senza dettagliare l'incontro programmato. I Reiner avevano partecipato a una festa di Natale organizzata dal comico Conan O'Brien la sera precedente, accompagnato dal loro figlio Nick Reiner, che da allora è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

Rob Reiner, 78 anni, e Michele Reiner sono stati trovati morti con ferite da coltello nella loro casa di Brentwood intorno alle 15:30 ora locale di domenica. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha dichiarato che la divisione rapine e omicidi ha stabilito che la coppia era vittima di omicidio. Nick Reiner, 32 anni, è stato arrestato più tardi quella sera e rimane in custodia senza cauzione.

Michelle Obama ha anche condannato un post sui social media del presidente Donald Trump che descriveva Rob Reiner come "squilibrato", dichiarazioni che hanno suscitato ampie critiche. "A differenza di alcune persone, Rob e Michele Reiner sono tra le persone più decenti e coraggiose che si possano conoscere," ha detto, lodando la coppia per aver difeso giustizia, equità e i loro valori.

Barack Obama ha precedentemente reso omaggio ai Reiner in un post sui social media, scrivendo che "hanno vissuto vite definite da uno scopo" e sarebbero stati ricordati per i valori che hanno sostenuto e le persone che hanno ispirato.

Tributi arrivarono anche da tutta Hollywood. Il comico Jerry Seinfeld ha attribuito a Reiner il merito di aver contribuito a salvare la sitcom Seinfeld nei suoi primi giorni tramite Castle Rock Entertainment, scrivendo che lo show "non sarebbe mai successo senza di lui." Seinfeld ha descritto Rob e Michele Reiner come un esempio duraturo di collaborazione, definendo la loro morte insieme "incredibilmente triste."