Gli Oklahoma City Thunder assicurano la testa di serie numero uno nella Western Conference per il terzo anno consecutivo
Anche gli Oklahoma City Thunder chiuderanno con il miglior record della stagione regolare NBA.
Gli Oklahoma City Thunder hanno assicurato di avere il miglior record NBA nella stagione regolare, 64-16 con due partite da giocare, e hanno conquistato il primo posto nella Western Conference per la terza volta consecutiva, dando loro il vantaggio del campo fino ai play-off che inizieranno la prossima settimana.
La loro vittoria per 120-110 contro i Los Angeles Clippers, in cui Chet Holmgren ha segnato 30 punti e catturato 14 rimbalzi, è stata sufficiente a distanziarsi dai secondi migliori dell'Ovest, i San Antonio Spurs (61-19). Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 20 punti, sufficienti per estendere il record di partite consecutive con 20 o più punti a 140, un fattore importante che lo rende favorito per l'MVP di questa stagione.
La stagione regolare NBA termina questa domenica, con le squadre classificate dal 1° al 6° che andranno ai play-off, e le squadre classificate dal 7° al 10° anno al play-in. I Thunder chiuderanno la stagione regolare per primi, gli Spurs secondi, e i Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Houston Rockets si contenderanno il terzo al quinto posto.
Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers e Golden State Wariors hanno tutti conquistato un posto nel torneo play-in, senza alcuna possibilità di accedere ai play-off. Nella Est, la corsa per i play-off è ancora aperta tra Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Orlando Magic, classificati dal 5° al 7° posto.