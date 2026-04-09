Gli Oklahoma City Thunder assicurano la testa di serie numero uno nella Western Conference per il terzo anno consecutivo

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Gli Oklahoma City Thunder hanno assicurato di avere il miglior record NBA nella stagione regolare, 64-16 con due partite da giocare, e hanno conquistato il primo posto nella Western Conference per la terza volta consecutiva, dando loro il vantaggio del campo fino ai play-off che inizieranno la prossima settimana.

La loro vittoria per 120-110 contro i Los Angeles Clippers, in cui Chet Holmgren ha segnato 30 punti e catturato 14 rimbalzi, è stata sufficiente a distanziarsi dai secondi migliori dell'Ovest, i San Antonio Spurs (61-19). Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 20 punti, sufficienti per estendere il record di partite consecutive con 20 o più punti a 140, un fattore importante che lo rende favorito per l'MVP di questa stagione.

La stagione regolare NBA termina questa domenica, con le squadre classificate dal 1° al 6° che andranno ai play-off, e le squadre classificate dal 7° al 10° anno al play-in. I Thunder chiuderanno la stagione regolare per primi, gli Spurs secondi, e i Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Houston Rockets si contenderanno il terzo al quinto posto.

Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers e Golden State Wariors hanno tutti conquistato un posto nel torneo play-in, senza alcuna possibilità di accedere ai play-off. Nella Est, la corsa per i play-off è ancora aperta tra Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Orlando Magic, classificati dal 5° al 7° posto.