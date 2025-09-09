I volantini israeliani per l'evacuazione suscitano paura a Gaza City

HQ

Se l'evacuazione non fosse già imminente, le forze israeliane hanno iniziato a lanciare volantini di evacuazione su Gaza City, avvertendo i residenti di spostarsi a sud mentre si profila un grande assalto. Gli ordini hanno approfondito il panico nel più grande centro urbano dell'enclave, dove molti dicono che non c'è nessun posto sicuro dove andare. Intanto alcune famiglie si preparano a partire verso Al-Mawasi, zona costiera già affollata di sfollati, mentre altre insistono per restare nonostante i rischi. Gli ospedali locali hanno iniziato a spostare i pazienti, anche se i medici dicono che rimarranno al loro fianco. L'offensiva incombente, unita alle minacce di un devastante attacco militare se gli ostaggi non saranno liberati, ha sollevato timori di ulteriori sfollamenti e alimentato la preoccupazione internazionale per il peggioramento della crisi umanitaria di Gaza. Puoi dare un'occhiata agli opuscoli di evacuazione nel video qui sotto o attraverso il seguente link. Go!