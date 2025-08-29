Gli orrori soprannaturali di Dragedge stanno arrivando a Two Point County nel nuovo crossover Museum

HQ

L'area Two Point County è un luogo di potenziale e creatività illimitati, tanto che i crossover stravaganti sembrano in realtà piuttosto naturali e attesi. A tal fine, Two Point Museum si è espanso con un nuovo crossover con Dredge. Disponibile ora come parte di un aggiornamento gratuito, questo fa parte dell'iniziativa Digiverse che consentirà crossover ancora più unici in tempo utile.

Per quanto riguarda ciò che offre l'inclusione Dredge, si estende principalmente su una nuova mappa di spedizione che è disponibile una volta che i giocatori raggiungono Memento Mile. Ci saranno nuovi punti di interesse, mostre, decorazioni e altro ancora da trovare avventurandosi in profondità in questa spaccatura che è spuntata e apre la strada ai tuoi intrepidi esploratori per visitare un mondo di orrori soprannaturali.

Il comunicato stampa spiega: "Esplora tre punti di interesse remoti in tutte le Isole Grigie, raccogli dieci nuove catture, sblocca nuove decorazioni per l'acquario e equipaggia la tua squadra con nuovi abiti per il personale. Ma guarda le acque: la pesca diurna va bene, la notte è... imprudente. Oh, e non guardare troppo da vicino il Pesce Aberrazione... "

Dredge non è l'unica inclusione di Digiverse, poiché Meat Wizard si unisce anche al gioco di simulazione e offre la propria spaccatura che presenta quattro punti di interesse, mostre aggiuntive, nuove decorazioni e un display interattivo. La descrizione di questa inclusione aggiunge: "Quattro punti di interesse ti aspettano, ricchi di mostre retrò, decorazioni stravaganti e display interattivi che sono in parti uguali magici e discutibili nel design. I giocatori possono assumere esperti per creare potenziamenti. Questi oggetti speciali sono realizzati nel laboratorio e forniscono potenti bonus quando vengono posizionati in giro per il tuo museo, il che significa modi più grandi, migliori e più audaci per impressionare i tuoi ospiti e, naturalmente, aumentare le donazioni.

Ancora una volta, l'aggiornamento Digiverse è ora disponibile su tutte le piattaforme e come aggiornamento gratuito, il che significa che chiunque possieda/giochi al gioco può provarlo.