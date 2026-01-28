Gli scienziati spagnoli riescono a eliminare completamente il cancro al pancreas grazie alla combinazione di 3 farmaci

HQ

Un team di ricercatori spagnoli guidato dal dottor Mariano Barbacid del Gruppo di Oncologia Sperimentale del CNIO ha riportato una terapia rivoluzionaria che elimina completamente i tumori pancreatici nei modelli animali. Utilizzando una combinazione di tre farmaci (uno mirato all'oncogene KRAS e altri due contro le proteine EGFR e STAT3), il trattamento ha bloccato completamente la crescita tumorale senza causare effetti collaterali. Pubblicato su PNAS e presentato alla Fundación CRIS Contra el Cáncer, i risultati hanno mostrato che i topi sono rimasti privi di tumore per oltre 200 giorni dopo il trattamento.

Barbacid ha sottolineato che questa è la prima volta che una risposta completa e duratura con bassa tossicità è stata raggiunta nei modelli di cancro pancreatico. L'approccio sfrutta una terapia combinata razionale per affrontare uno dei tumori più aggressivi, offrendo speranza per applicazioni umane future. Tra i partecipanti alla presentazione c'era Cristina Domínguez, sopravvissuta al cancro al pancreas, che ha sottolineato l'urgente necessità di ricerca, affermando che ogni progresso scientifico si traduce in più vita per i pazienti.

L'adenocarcinoma dottale pancreatico rimane uno dei tumori più letali, con oltre 10.000 nuovi casi ogni anno in Spagna e un tasso di sopravvivenza a cinque anni di appena l'8-10%. La fase successiva per il team di Barbacid prevede l'avvio di studi clinici, in attesa di approvazioni normative e finanziamenti. Gli inibitori KRAS potrebbero essere testati sull'uomo già nel 2026 o 2027, mentre i degradatori di STAT3 sono ancora in fase sperimentale. Se si traducesse con successo ai pazienti, questa strategia potrebbe rivoluzionare il trattamento di un cancro storicamente resistente alle terapie convenzionali...