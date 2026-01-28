Gamereactor

Gli scienziati spagnoli riescono a eliminare completamente il cancro al pancreas grazie alla combinazione di 3 farmaci

Il team di Mariano Barbacid combina tre farmaci mirati per eliminare tumori con bassa tossicità negli animali, aprendo la strada a sperimentazioni su esseri umani.

Un team di ricercatori spagnoli guidato dal dottor Mariano Barbacid del Gruppo di Oncologia Sperimentale del CNIO ha riportato una terapia rivoluzionaria che elimina completamente i tumori pancreatici nei modelli animali. Utilizzando una combinazione di tre farmaci (uno mirato all'oncogene KRAS e altri due contro le proteine EGFR e STAT3), il trattamento ha bloccato completamente la crescita tumorale senza causare effetti collaterali. Pubblicato su PNAS e presentato alla Fundación CRIS Contra el Cáncer, i risultati hanno mostrato che i topi sono rimasti privi di tumore per oltre 200 giorni dopo il trattamento.

Barbacid ha sottolineato che questa è la prima volta che una risposta completa e duratura con bassa tossicità è stata raggiunta nei modelli di cancro pancreatico. L'approccio sfrutta una terapia combinata razionale per affrontare uno dei tumori più aggressivi, offrendo speranza per applicazioni umane future. Tra i partecipanti alla presentazione c'era Cristina Domínguez, sopravvissuta al cancro al pancreas, che ha sottolineato l'urgente necessità di ricerca, affermando che ogni progresso scientifico si traduce in più vita per i pazienti.

L'adenocarcinoma dottale pancreatico rimane uno dei tumori più letali, con oltre 10.000 nuovi casi ogni anno in Spagna e un tasso di sopravvivenza a cinque anni di appena l'8-10%. La fase successiva per il team di Barbacid prevede l'avvio di studi clinici, in attesa di approvazioni normative e finanziamenti. Gli inibitori KRAS potrebbero essere testati sull'uomo già nel 2026 o 2027, mentre i degradatori di STAT3 sono ancora in fase sperimentale. Se si traducesse con successo ai pazienti, questa strategia potrebbe rivoluzionare il trattamento di un cancro storicamente resistente alle terapie convenzionali...

Dr. Mariano Barbacid // Shutterstock

