Coppa del Mondo per club FIFA: gli sfavoriti brillano, ma il caldo e i posti vuoti offuscano l'evento

HQ

La prima edizione della Coppa del Mondo per club FIFA è stata annunciata come il preludio al prossimo grande capitolo del calcio globale e non ha deluso sul campo. Gli sfavoriti hanno ribaltato le aspettative, le folle di tifosi sudamericani e arabi hanno portato colore e rumore, e il dominio europeo ha subito un duro colpo. Ma mentre il torneo entra nelle sue fasi finali, le preoccupazioni più profonde per la sicurezza dei giocatori, le condizioni meteorologiche e il tiepido interesse locale stanno iniziando a prendere il centro della scena.

Quella che molti si aspettavano fosse una processione per i club d'élite d'Europa si è invece trasformata in una vetrina per il Sud America e l'Arabia Saudita. Le squadre brasiliane Flamengo, Fluminense e Botafogo, insieme all'Al Hilal dell'Arabia Saudita, hanno scritto alcuni dei capitoli più memorabili della competizione. Il Fluminense ha sbalordito l'Inter per 2-0 negli ottavi di finale. L'Al Hilal ha eliminato il Manchester City con un risultato che si è riverberato in tutto il mondo. Il Flamengo ha eliminato il Chelsea e anche l'Inter Miami di Lionel Messi ha aggiunto al dramma battendo il Porto nella fase a gironi, ponendo fine a una serie di imbattibilità europea di 13 anni contro squadre non europee nella competizione.

Questi risultati scioccanti hanno iniettato nuova linfa vitale nel torneo, dimostrando che l'eredità e la reputazione contano poco nel calcio a eliminazione diretta. Ma proprio mentre i titoli dei giornali celebravano i nuovi eroi, l'attenzione si è rapidamente spostata sulle condizioni fuori dal campo.

Un torneo sotto pressione

Il caldo estivo estremo nelle città ospitanti degli Stati Uniti ha portato a gravi interruzioni, calci d'inizio ritardati e crescente frustrazione tra giocatori e allenatori. Con temperature che spesso superano i 30°C (86°F) e l'umidità che spinge i limiti fisici, le partite sono state giocate in condizioni estenuanti. Alcuni giocatori hanno chiesto pubblicamente modifiche e il sindacato globale dei giocatori FIFPRO starebbe esaminando le proposte per estendere le pause dell'intervallo a 20 minuti e introdurre pause di raffreddamento più frequenti.

La questione incombe in vista della Coppa del Mondo 2026, che si terrà anche in tutto il Nord America. Nove delle sedici città ospitanti designate affrontano già condizioni climatiche classificate come "a rischio estremo" per le malattie legate al caldo durante i mesi estivi. La FIFA ha preso atto della questione, affermando che "la protezione dei giocatori deve essere al centro", ma restano in discussione aggiustamenti concreti.

Ad aumentare il caos, i temporali hanno costretto all'evacuazione e ai ritardi delle partite. L'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha criticato la decisione di ospitare l'evento negli Stati Uniti dopo il ritardo di due ore della sua squadra a Charlotte. "Non si tratta più solo di calcio", ha detto un giocatore ai giornalisti. "Si tratta di sopravvivere al programma".

Emozioni in campo, posti vuoti sugli spalti

Mentre i tifosi sudamericani e arabi hanno riempito gli stadi di passione ed energia, l'affluenza americana è stata incoerente. Le partite che hanno coinvolto club europei si sono spesso giocate davanti a tribune piene a metà. La partita a eliminazione diretta tra Chelsea e Benfica ha visto meno di 26.000 spettatori in un impianto costruito per oltre il doppio.

Nonostante gli incontri di successo, il sito web della FIFA elenca ancora migliaia di biglietti invenduti per le semifinali e la finale al MetLife Stadium del New Jersey, in programma il 13 luglio. È un segnale preoccupante per un evento progettato per creare attesa in vista del 2026.

Quella che doveva essere una prova generale di alto profilo per il grande momento calcistico del Nord America ha messo in luce sia le promesse che le insidie di ospitare eventi globali in un territorio calcistico sconosciuto. La Coppa del Mondo per Club ampliata ha fornito drammaticità, ma ha anche fornito un controllo della realtà.