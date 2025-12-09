HQ

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha incriminato due cittadini cinesi per aver presumibilmente orchestrato un piano di lunga data per contrabbandare i chip H100 e H200 AI limitati di Nvidia verso la Cina. I pubblici ministeri affermano che la rete si è affidata a acquirenti di palla, documenti falsi e hardware rietichettato per aggirare i controlli all'esportazione in vigore dal 2023.

I sospetti sono accusati di aver collaborato con una società di logistica di Hong Kong e una società di intelligenza artificiale con sede in Cina, spostando chip etichettati in modo errato attraverso magazzini statunitensi prima di prepararli all'esportazione. I funzionari descrivono il caso come parte di un'operazione più ampia che ha tentato di spedire all'estero GPU controllate per almeno 160 milioni di dollari.

Un altro partecipante alla rete si è dichiarato colpevole in ottobre dopo che gli investigatori hanno trovato decine di milioni di bonifici bancari utilizzati per finanziare l'operazione. Washington continua a inasprire le restrizioni all'esportazione dei semiconduttori avanzati, anche se l'amministrazione Trump ha recentemente permesso, ad oggi, di procedere con alcune esportazioni di Nvidia H200.

Trump in passato (le patatine non saranno esportate in Cina):

"Proteggeremo la Sicurezza Nazionale, creeremo posti di lavoro americani e manterremo l'America in testa nell'IA. I clienti NVIDIA negli Stati Uniti stanno già andando avanti con i loro incredibili e altamente avanzati chip Blackwell, e presto Rubin, nessuno dei quali farà parte di questo accordo."

Trump oggi (finalmente permette l'esportazione delle chips in Cina):

"Ho informato il Presidente Xi, della Cina, che gli Stati Uniti permetteranno a Nvidia di spedire i propri prodotti H200 a clienti approvati in Cina e in altri Paesi, a condizioni che permettano una continua e solida Sicurezza Nazionale."

"Il Presidente Xi ha risposto positivamente! Il 25% di dollari sarà pagato agli Stati Uniti d'America," ha aggiunto Trump. "Questa politica sosterrà i posti di lavoro americani, rafforzerà la manifattura statunitense e avvantaggierà i contribuenti americani."