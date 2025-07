Gli Stati Uniti allentano i freni all'esportazione di tecnologia verso la Cina L'accesso al software di progettazione dei chip e le esportazioni di etano sono stati ripristinati nel segno di un indebolimento delle politiche.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Mercoledì gli Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sulle esportazioni di software per la progettazione di chip e di etano verso la Cina, segnalando un tentativo di allentamento delle tensioni commerciali tra le due potenze. I principali sviluppatori come Synopsys, Cadence e Siemens stanno ripristinando l'accesso per i clienti cinesi dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalle autorità statunitensi. La mossa fa seguito ai rinnovati sforzi diplomatici che hanno visto Pechino accettare di rivedere la sua politica di esportazione di terre rare. "Gli Stati Uniti hanno intensificato la tensione. Hanno messo restrizioni su molti altri articoli per convincere i cinesi a fare marcia indietro sulle terre rare", ha riferito Reuters, secondo quanto riportato da una fonte che ha familiarità con le discussioni all'interno del governo degli Stati Uniti. "Mentre gli Stati Uniti e la Cina continuano a rispettare questo accordo quadro, vedremo molte di queste restrizioni scomparire. Tornando a uno status quo, dove eravamo a febbraio/marzo", ha riferito Reuters la fonte, che ha rifiutato di essere identificata. Bandiera degli Stati Uniti e della Cina su un microchip del processore, CPU o GPU su una scheda madre. Le aziende statunitensi sono diventate l'ultimo danno collaterale nella guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Gli Stati Uniti limitano le vendite di chip AI in Cina // Shutterstock