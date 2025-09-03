Gli Stati Uniti approvano la potenziale vendita del missile Patriot alla Danimarca

HQ

Le ultime notizie sulla Danimarca . Gli Stati Uniti hanno approvato la potenziale vendita di avanzati sistemi di difesa aerea Patriot alla Danimarca, tra cui il comando di battaglia integrato e l'equipaggiamento di supporto, come riportato da Janes.

L'accordo, richiesto dal governo danese, fornirebbe missili aggiornati, unità radar e sistemi di lancio insieme a un ampio supporto tecnico e di addestramento. Componenti aggiuntivi riguardano gli strumenti di identificazione, crittografia e comunicazione.

Gli appaltatori forniranno assistenza in loco e integrazione del sistema per garantire la prontezza. La mossa segna un passo significativo nella modernizzazione della Danimarca della sua infrastruttura nazionale di difesa aerea, ma resta da vedere quanto velocemente la vendita sarà finalizzata.