Gli Stati Uniti approvano la vendita di jet da combattimento per 5,58 miliardi di dollari alle Filippine in mezzo alle crescenti tensioni con la Cina

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e le Filippine . Gli Stati Uniti hanno concesso l'approvazione per una vendita da 5,58 miliardi di dollari di 20 caccia F-16 alle Filippine, migliorando le loro capacità militari di fronte alle crescenti tensioni con la Cina sul Mar Cinese Meridionale.

La vendita, volta a rafforzare la sorveglianza marittima e la difesa aerea, mira a rafforzare il ruolo delle Filippine come partner chiave nella regione, sottolineando l'approfondimento della cooperazione tra i due Paesi, soprattutto da quando il presidente Marcos è entrato in carica nel 2022.

Tra gli scontri in corso tra le Filippine e la Cina, in particolare per quanto riguarda le rivendicazioni territoriali espansive di Pechino, l'accordo segnala un chiaro impegno da parte degli Stati Uniti a sostenere il suo alleato. Per ora, resta da vedere come risponderà la Cina.