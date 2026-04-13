Gli Stati Uniti approvano un sistema laser anti-droni vicino al confine con il Messico

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La Federal Aviation Administration e il Pentagono hanno approvato l'uso di un sistema laser ad alta energia progettato per contrastare i droni lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.

L'accordo segue i test di sicurezza in New Mexico, con i funzionari che hanno concluso che il sistema non rappresenta un rischio significativo per gli aerei civili quando sono in vigore i controlli adeguati. La tecnologia è pensata per affrontare le crescenti preoccupazioni riguardo all'attività dei droni legata a reti criminali che operano oltre confine.

La decisione arriva dopo che incidenti precedenti hanno fatto scattare allarme. A febbraio, un drone governativo è stato accidentalmente abbattuto dal sistema, portando a restrizioni temporanee sui voli vicino a Fort Hancock, Texas. Pochi giorni prima, i voli all'aeroporto di El Paso erano stati brevemente sospesi dopo che il sistema era stato utilizzato senza il completo autorizzamento di sicurezza.

La mossa risponde a un forte aumento delle incursioni di droni (si dice che superino le 1.000 al mese), spesso collegate ad attività di sorveglianza o traffico di droga.