Gli Stati Uniti bloccano la risoluzione delle Nazioni Unite sul cessate il fuoco a Gaza

Abbiamo appena ricevuto la notizia che gli Stati Uniti hanno esercitato il loro potere di veto presso le Nazioni Unite, bloccando un progetto di risoluzione che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza e la rimozione delle restrizioni agli aiuti. La proposta, sostenuta da quasi tutti gli altri membri del Consiglio, sollecitava anche il rilascio incondizionato degli ostaggi detenuti da Hamas. Questa mossa segna un altro esempio di come Washington protegga il suo alleato Israele, nonostante le crescenti richieste internazionali di aiuti umanitari urgenti. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!