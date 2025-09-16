Gli Stati Uniti colpiscono un'altra sospetta nave di droga venezuelana

HQ

Solo pochi giorni fa, gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco contro una nave che sosteneva fosse collegata ai cartelli della droga venezuelani. Ora, gli Stati Uniti hanno effettuato un altro attacco. Il presidente Donald Trump ha detto che la barca è stata distrutta in acque internazionali mentre tentava di raggiungere le coste degli Stati Uniti, segnando il secondo incidente del genere questo mese. Washington sostiene che l'operazione fa parte di una più ampia campagna per smantellare le reti di narcotici in tutti i Caraibi, mentre Caracas denuncia le mosse come atti di aggressione volti a minare il presidente Nicolás Maduro. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!