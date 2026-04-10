Gli Stati Uniti convocano i dirigenti delle banche per i rischi informatici dell'IA derivanti dall'ultimo modello di IA di Anthropic

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I funzionari statunitensi hanno convocato alti dirigenti bancari a Washington in mezzo alle crescenti preoccupazioni per i rischi di cybersecurity legati al nuovo modello di IA sviluppato da Anthropic. L'incontro, presumibilmente guidata dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, avviene poco dopo la presentazione dell'ultimo sistema dell'azienda, Claude Mythos.

Tra i partecipanti c'è Jerome Powell, insieme a dirigenti di importanti istituzioni finanziarie tra cui Goldman Sachs, Bank of America e Citigroup. La raccolta si concentra sui potenziali rischi rappresentati da strumenti di IA avanzati in grado di identificare e sfruttare vulnerabilità software a un livello paragonabile o superiore a quello degli esperti umani.

Anthropic ha recentemente avvertito che il suo modello aveva scoperto migliaia di debolezze precedentemente non rilevate in sistemi ampiamente utilizzati, suscitando timori che tali tecnologie potessero essere usate impropriamente da hacker. Una fuga di notizie del codice del modello all'inizio di questo mese ha aumentato le preoccupazioni, con l'azienda che ha riconosciuto che l'impatto più ampio sulle economie e sulla sicurezza nazionale potrebbe essere significativo.

In risposta, Anthropic ha limitato l'accesso al modello a un gruppo limitato di aziende, inclusi grandi aziende tecnologiche e organizzazioni infrastrutturali. Questa è la prima volta che l'azienda limita il rilascio di un prodotto.