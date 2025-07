Gli Stati Uniti e l'UE concordano un accordo commerciale tariffario del 15% Questa è la metà delle tariffe proposte da Trump sulle esportazioni dell'UE verso l'America, che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha salutato.

HQ Dopo accesi colloqui e settimane di instabile attesa per una possibile imposizione di dazi del 30% sulle esportazioni europee verso l'America, gli Stati Uniti e l'UE hanno raggiunto un accordo commerciale con la Scozia. Il nuovo accordo prevede una tariffa statunitense del 15% su tutte le merci dell'UE. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l'accordo porterà stabilità a entrambi gli alleati (secondo la BBC). L'UE aprirà inoltre i suoi mercati agli esportatori statunitensi con dazi dello 0% su alcuni prodotti. Trump ha anche recentemente concordato accordi con il Regno Unito, il Giappone, il Vietnam e le Filippine mentre continua a cercare di riportare l'America a una solida posizione di potere nell'economia globale. Parlando dell'accordo con l'UE, Trump ha detto: "Abbiamo raggiunto un accordo. È un buon affare per tutti. Ci avvicinerà". Von der Leyen ha aggiunto che i negoziati sono stati "duri", ma ritiene che l'accordo sia "enorme". Ulteriori dettagli tecnici dell'accordo saranno finalizzati nelle prossime settimane e l'approvazione dell'accordo sarà richiesta dagli Stati membri dell'UE. Entrambe le parti rivendicano questo accordo come una vittoria. Trump è riuscito a imporre dazi, mentre Von der Leyen ha impedito che tali dazi fossero altrettanto paralizzanti. Shutterstock