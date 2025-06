Gli Stati Uniti iniziano il ritiro parziale del personale dal Medio Oriente Washington risponde all'escalation delle tensioni regionali mentre i negoziati sul nucleare con l'Iran sono in stallo.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Iran . Gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare alcuni dipendenti governativi e militari da diverse nazioni del Medio Oriente, citando la crescente instabilità nella regione, ha detto mercoledì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Vengono spostati perché potrebbe essere un posto pericoloso, e vedremo cosa succede", ha detto Trump ai giornalisti. "Abbiamo dato l'avviso di andarcene". Poi ha aggiunto: "Non possono avere un'arma nucleare. Molto semplice, non possono avere un'arma nucleare". Ciò fa seguito alle preoccupazioni per le ambizioni nucleari dell'Iran e alle notizie sui preparativi israeliani per potenziali attacchi. Sebbene le ambasciate rimangano operative, il Dipartimento di Stato ha aggiornato il suo avviso di viaggio globale, autorizzando partenze volontarie da luoghi chiave. Donald Trump guarda lo smartphone che mostra il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, con le bandiere degli Stati Uniti e dell'Iran sullo sfondo. New York, Stati Uniti - 22 maggio 2025 // Shutterstock