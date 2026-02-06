Gli Stati Uniti lanciano la piattaforma TrumpRx per offrire farmaci su prescrizione scontati

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato giovedì TrumpRx, un nuovo sito web sostenuto dal governo progettato per dare agli americani accesso a farmaci prescritti a prezzi ridotti. La piattaforma, disponibile a Trumprx.gov, offre più di 40 farmaci, inclusi farmaci popolari per l'obesità come Ozempic e Wegovy, ed è parte dell'impegno più ampio dell'amministrazione per affrontare gli elevati costi sanitari e di vita.

La Casa Bianca ha dichiarato che gli accordi con 16 delle più grandi aziende farmaceutiche mondiali ridurranno le spese medie mensili per i farmaci per i pazienti di tra 149 e 350 dollari. In cambio, i produttori riceveranno esenzioni da alcune tariffe statunitensi e applicheranno prezzi più bassi sia al programma Medicaid del governo sia ai consumatori che pagano in contanti, con l'obiettivo di eliminare gli intermediari nella catena di approvvigionamento.

TrumpRx funziona come un centro di referenze, indirizzando gli utenti alle piattaforme di vendita diretta al consumatore dei produttori farmaceutici e fornendo coupon sconto per gli acquisti in farmacia. Sebbene l'amministrazione sostenga che l'iniziativa amplierà la scelta dei consumatori e ridurrà i prezzi, gli esperti sanitari avvertono che il suo vero impatto dipenderà da quante aziende farmaceutiche parteciperanno e da quanto si riveleranno infine consistenti gli sconti...