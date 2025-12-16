Gli Stati Uniti lanciano nuovi veicoli progettati per cacciare e distruggere i droni

HQ

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha iniziato a schierare un nuovo sistema d'arma mobile progettato per rilevare e distruggere droni nemici e altre minacce aeree, segnando un significativo miglioramento delle difese aeree a corto raggio, secondo un nuovo annuncio.

Conosciuta come Marine Air Defense Integrated System, o MADIS, la piattaforma trasforma due Joint Light Tactical Vehicles in una squadra coordinata di caccia e skiller. Un veicolo è ottimizzato per colpire droni, mentre l'altro si concentra su velivoli con equipaggio come elicotteri e aerei ad ala fissa.

Ora in produzione a pieno regime, MADIS è prodotto dalla società norvegese di difesa Kongsberg Defence & Aerospace. Il sistema permette ai Marines di ingaggiare minacce aeree in movimento o da posizioni fisse, senza la necessità di unità di supporto aggiuntive.

Ogni veicolo MADIS è dotato di sensori avanzati, software di puntamento e una combinazione di armi, tra cui missili Stinger e un cannone da 30 mm. Insieme, i veicoli accoppiati forniscono una risposta rapida e flessibile alla crescente minaccia rappresentata dai sistemi aerei senza pilota sul campo di battaglia.

I droni svolgono un ruolo sempre più centrale nella guerra moderna

Il sistema sostituisce i vecchi sistemi di difesa aerea portatili dei Marines, che richiedevano che le truppe scendessero dai loro veicoli per ingaggiare i bersagli. MADIS mantiene gli equipaggi protetti all'interno dei veicoli corazzati, offrendo al contempo tempi di reazione più rapidi e una precisione migliorata.

L'ultima versione di MADIS include algoritmi di puntamento aggiornati, capacità sensoriali migliorate e mobilità migliorata. Il suo design modulare consente futuri aggiornamenti man mano che emergono nuove minacce aeree.

Le unità dei Marines hanno già iniziato ad addestrarsi con il sistema, incluse esercitazioni di fuoco reale in California e Hawaii. Il primo test operativo di fuoco reale si è svolto all'inizio di quest'anno durante l'esercitazione Balikatan, una grande esercitazione multinazionale nella regione Asia-Pacifico.

Poiché i droni svolgono un ruolo sempre più centrale nella guerra moderna, in particolare in conflitti come quello in Ucraina, i pianificatori militari statunitensi considerano sistemi come MADIS essenziali per proteggere le forze contro minacce aeree a bassa quota e difficili da rilevare.