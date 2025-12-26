Gli Stati Uniti lanciano un attacco aereo contro i militanti dello Stato Islamico in Nigeria

HQ

Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco aereo contro militanti dello Stato Islamico nel nord-ovest della Nigeria su richiesta del governo nigeriano, hanno riferito giovedì funzionari statunitensi.

Il Comando Africa degli Stati Uniti ha dichiarato che l'attacco è avvenuto nello stato di Sokoto e ha ucciso diversi combattenti dell'ISIS. Il presidente Donald Trump ha detto che il gruppo ha preso di mira le comunità cristiane nella regione, un'affermazione che le autorità nigeriane ritengono semplifica eccessivamente la complessa situazione di sicurezza del paese.

Il ministero degli esteri nigeriano ha dichiarato che l'attacco faceva parte di una cooperazione in corso per la sicurezza con gli Stati Uniti, inclusa la condivisione di intelligence e operazioni coordinate contro gruppi militanti. L'attacco segue mesi di voli di raccolta di informazioni statunitensi sulla Nigeria e a rinnovati avvertimenti di Trump riguardo alla violenza estremista in Africa occidentale.

Trump su Truth Social:

"Questa sera, su mia indicazione come Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell'ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli non visti da molti anni, e persino da secoli!"

"Ho già avvertito questi Terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani, ci sarebbe stato un inferno da pagare, e stasera, c'è stato. Il Dipartimento della Guerra eseguì numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare."

"Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica il nostro esercito, e BUON NATALE a tutti, inclusi i terroristi morti, di cui ce ne saranno molti altri se il massacro dei cristiani continuerà a sterminare."