Gli Stati Uniti lasciano l'UNESCO per la seconda volta sotto Trump

Gli Stati Uniti lasciano l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) per la terza volta nella storia, la seconda sotto l'amministrazione di Donald Trump. Il Dipartimento di Stato ha annunciato oggi la decisione, sostenendo che le politiche dell'organizzazione sono in conflitto con l'agenda nazionalista del presidente repubblicano "America First".

Per quanto riguarda le ragioni specifiche, Washington critica l'inclusione della Palestina nell'UNESCO, quello che definisce l'approccio "anti-israeliano" dell'organizzazione e, in termini più ampi, la sua promozione di cause culturali e sociali ritenute "divisive" e "ideologiche".

Il direttore generale dell'UNESCO Audrey Azoulay definisce il ritiro "deplorevole" ma "previsto", in quanto "contravviene ai principi fondamentali del multilateralismo e dei nostri numerosi partner negli Stati Uniti", come riportato da ElPais.

Come una delle prime reazioni degne di nota, il presidente francese Emmanuel Macron ha mostrato il suo "sostegno incrollabile" all'organizzazione su X, come segue:

Guardando più avanti, e come premessa, la Casa Bianca afferma ora che la futura partecipazione degli Stati Uniti agli organismi multilaterali dipenderà dal fatto che promuovano gli interessi degli Stati Uniti "con chiarezza e convinzione", in linea con altri tagli agli aiuti internazionali.