Gli Stati Uniti assicurano il Mar Nero e il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina Prima tregua formale dall'insediamento di Trump.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Gli Stati Uniti hanno stipulato accordi separati con Ucraina e Russia per fermare gli attacchi alle infrastrutture marittime ed energetiche, segnando i primi impegni ufficiali dall'insediamento di Donald Trump. L'accordo include una pausa di 30 giorni sugli scioperi contro le centrali elettriche e una tregua nel Mar Nero, anche se permangono preoccupazioni sull'applicazione. Washington si è impegnata a sostenere l'allentamento delle sanzioni sulle esportazioni agricole russe, una richiesta di lunga data del Cremlino. Sebbene Kiev rimanga scettica, ha accettato condizionatamente l'accordo, avvertendo delle conseguenze se Mosca rinnegherà. Per ora, resta da vedere se questi fragili accordi reggeranno o serviranno solo come una pausa temporanea nelle ostilità. Donald Trump // Shutterstock