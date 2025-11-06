Gli Stati Uniti ordinano riduzioni dei voli a causa dello shutdown del governo in corso
Le compagnie aeree si preparano alle interruzioni mentre la FAA si muove per allentare la pressione sui controllori del traffico aereo.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che il governo degli Stati Uniti ha ordinato una riduzione significativa dei voli in dozzine di importanti aeroporti poiché la chiusura in corso continua a mettere a dura prova i servizi di aviazione.
Il segretario ai trasporti Sean Duffy ha dichiarato mercoledì che ordinerà un taglio del 10% dei voli in 40 grandi aeroporti, con l'obiettivo di mantenere la sicurezza in mezzo alla carenza di personale, e questo interesserà principalmente le rotte nazionali, con i voli internazionali che rimarranno intatti.
Le compagnie aeree si stanno affrettando ad adeguare gli orari e rassicurare i passeggeri, mentre i sindacati del settore criticano la prolungata impasse politica che ha lasciato migliaia di dipendenti federali non pagati.