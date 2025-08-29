Gli Stati Uniti pongono fine all'esenzione tariffaria per i pacchetti di basso valore, aumentando i costi per gli acquirenti online

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Venerdì il paese ha ufficialmente rimosso l'esenzione di lunga data per i pacchi internazionali di basso valore, il che significa che le spedizioni di e-commerce dovranno ora affrontare dazi all'importazione standard indipendentemente dalle dimensioni o dall'origine.

"La fine da parte di Trump della mortale scappatoia de minimis salverà migliaia di vite americane limitando il flusso di narcotici e altri pericolosi articoli proibiti, e aggiungerà fino a 10 miliardi di dollari all'anno di entrate tariffarie al nostro Tesoro", ha detto ai giornalisti il consigliere commerciale della Casa Bianca.

Si prevede che il cambiamento interromperà le catene di approvvigionamento, costringendo i rivenditori online e le piccole imprese ad adeguarsi ai costi di spedizione più elevati e alla burocrazia aggiuntiva, il che significa che i prezzi delle merci importate potrebbero aumentare, allineando i venditori online più strettamente ai costi dei rivenditori tradizionali.

Le autorità doganali stanno collaborando con i servizi postali e di corriere per attuare le nuove regole, con l'obiettivo di limitare le interruzioni durante la riscossione dei dazi sui pacchi che in precedenza non erano tassati. Un cambiamento permanente della politica, che chiude una scappatoia che si era sviluppata nell'ultimo decennio.