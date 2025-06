Gli Stati Uniti raddoppiano i dazi sui metalli mentre le tensioni commerciali globali si intensificano Bruxelles esprime preoccupazione per i nuovi dazi di Washington su acciaio e alluminio che innescano reazioni di mercato e rinnovata incertezza.

Ora sappiamo che mercoledì gli Stati Uniti hanno ufficialmente attuato un forte aumento delle tariffe sull'acciaio e sull'alluminio importati dal 25% al 50%, segnalando una posizione più ferma nei negoziati commerciali in corso. Mentre i funzionari statunitensi hanno descritto i colloqui con l'UE come produttivi, i rappresentanti europei hanno avvertito che i nuovi dazi complicano i progressi. Solo il Regno Unito ha raggiunto un accordo provvisorio per evitare sanzioni più ampie, mentre altri partner si affrettano a presentare proposte commerciali. Washington Dc, Stati Uniti, 21 marzo 2025: il presidente Donald Trump si ferma a parlare con i media prima di salire a bordo del Marine 1 // Shutterstock