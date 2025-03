Gli Stati Uniti rafforzano l'alleanza di ferro con le Filippine in mezzo alle crescenti tensioni Washington promette capacità avanzate per scoraggiare le minacce regionali.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e le Filippine . Gli Stati Uniti hanno riaffermato il loro incrollabile impegno nei confronti delle Filippine venerdì, impegnandosi a rafforzare la loro presenza militare e le loro capacità di deterrenza di fronte alle crescenti sfide nell'Indo-Pacifico. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha incontrato i leader filippini per consolidare la cooperazione bilaterale e rafforzare la sicurezza regionale, promettendo di schierare sistemi di difesa all'avanguardia, tra cui missili antinave avanzati, veicoli di superficie senza pilota e altre tecnologie. Sono state annunciate anche esercitazioni di addestramento delle forze speciali vicino a Taiwan, sottolineando l'allineamento strategico in evoluzione tra i due alleati. Mentre le tensioni nel Mar Cinese Meridionale persistono, Manila e Washington sottolineano la necessità di preparazione e unità. Pete Hegseth // Shutterstock