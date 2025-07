Gli Stati Uniti rallentano le consegne di missili all'Ucraina a causa delle preoccupazioni per le scorte

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Gli Stati Uniti hanno temporaneamente interrotto alcune consegne di armi promesse all'Ucraina, compresi i sistemi di difesa aerea, poiché i funzionari hanno sollevato preoccupazioni per la diminuzione delle riserve, hanno detto martedì due persone che hanno familiarità con la decisione.

"Allo stesso tempo, il dipartimento sta esaminando e adattando rigorosamente il suo approccio per raggiungere questo obiettivo, preservando al contempo la prontezza delle forze degli Stati Uniti per le priorità di difesa dell'amministrazione", ha detto Elbridge Colby, sottosegretario americano per la politica.

La mossa riflette una più ampia rivalutazione degli impegni militari all'estero, garantendo al contempo la prontezza interna. Sebbene i precedenti pacchetti di aiuti siano ancora in fase di attuazione, le munizioni chiave sono ora in ritardo a causa del cambiamento delle priorità strategiche sotto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.