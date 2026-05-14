Gli Stati Uniti revocano i pagamenti obbligatori di deposito per i visitatori stranieri provenienti da cinque paesi africani durante la Coppa del Mondo

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Gli Stati Uniti hanno annunciato esenzioni nei requisiti di pagamento dei titoli di visto per cinque paesi africani qualificati per la Coppa del Mondo: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Senegal e Tunisia. Ciò significa che i tifosi con biglietti acquistati per le partite nei loro paesi saranno esentati dal pagare depositi che variano tra $5.000 e $15.000 per entrare nel paese.

Gli Stati Uniti hanno lanciato un programma alla fine del 2025 in cui i depositi erano obbligatori per alcuni visti B1/B2 (quelli richiesti per affari o turismo), quindi se il visitatore non parte in orario o viola le condizioni del visto, il deposito viene perso. Questo vale per molti paesi africani, così come per Nicaragua, Papua Nuova Guinera, Mongolia o Georgia.

Dalla lista dei paesi soggetti ai visa bond, cinque giocheranno nella Coppa del Mondo la prossima estate che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare temporaneamente le restrizioni ai tifosi della Coppa del Mondo, che si erano registrati tramite FIFA Pass al 15 aprile 2026.

Tuttavia, come sottolinea DW, questo cambiamento non cambia molto per i tifosi di Senegal e Costa d'Avorio, che sono stati in una lista di paesi con restrizioni parziali all'ingresso negli Stati Uniti dal dicembre 2025. I tifosi di Haiti e Iran, anch'essi in Coppa del Mondo, non potranno partecipare poiché i cittadini di quei paesi restano vietati entrare negli Stati Uniti, con eccezioni che si applicano solo a giocatori, allenatori e alcuni membri dello staff.