Gli Stati Uniti revocano i visti alle persone "che hanno celebrato l'efferato assassinio di Charlie Kirk"

"Gli Stati Uniti non hanno l'obbligo di ospitare stranieri che augurano la morte agli americani. Il Dipartimento di Stato continua a identificare i titolari di visto che hanno celebrato l'efferato assassinio di Charlie Kirk". Queste sono state le ultime parole del Dipartimento di Stato in un post su X. Il governo degli Stati Uniti aggiunge nel post di aver già revocato i visti a diversi cittadini stranieri. Allo stesso tempo, la dichiarazione sottolinea che il paese non ospiterà individui che desiderano fare del male agli americani, condividendo esempi di post di più individui che hanno provocato le cancellazioni. "Ecco solo alcuni esempi di alieni che non sono più i benvenuti negli Stati Uniti", aggiunge. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!