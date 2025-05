Gli Stati Uniti riducono al 54% i dazi sui piccoli pacchi cinesi

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Ora sappiamo che gli Stati Uniti ridurranno la tariffa sulle piccole spedizioni dalla Cina in base alla regola del "de minimis" al 54%, in calo dal 120%, come parte di un nuovo accordo commerciale tra Washington e Pechino.

La tariffa fissa rimarrà a $ 100 invece di salire a $ 200, ammorbidendo le precedenti misure volte a frenare le importazioni di e-commerce cinese. Questo cambiamento di politica segue le critiche bipartisan alla scappatoia, che aveva consentito un'impennata di merci a basso costo e articoli illegali che entravano negli Stati Uniti.