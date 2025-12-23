Gli Stati Uniti rimandano i dazi sui chip cinesi previsti fino al 2027

HQ

L'amministrazione Trump ha dichiarato martedì di intendere imporre dazi sulle importazioni cinesi di semiconduttori a causa della spinta di Pechino a dominare l'industria dei chip, ma ritarderà i dazi fino a giugno 2027.

L'aliquota tariffaria sarà annunciata almeno 30 giorni prima, a seguito di un'indagine durata un anno sulle importazioni di chips cinesi avviata sotto la precedente amministrazione Biden. Il Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti ha definito le azioni della Cina "irragionevoli".

Un approccio più indulgente da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Più nello specifico, ecco cosa ha detto il Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti: "Il prendere di mira l'industria dei semiconduttori da parte della Cina per il dominio è irragionevole e grava o limita il commercio degli Stati Uniti, risultando quindi soggetto ad azione legale."

Il ritardo segnala un approccio più indulgente da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre Washington cerca di allentare le tensioni con Pechino, soprattutto dopo che la Cina ha imposto restrizioni all'esportazione dei metalli delle terre rare, vitali per le catene di approvvigionamento tecnologiche globali.

Come parte di negoziati più ampi, l'amministrazione ha anche posticipato le restrizioni sulle esportazioni tecnologiche statunitensi ad alcune aziende cinesi inserite nella lista nera e sta valutando se consentire le spedizioni dei secondi chip AI più potenti di Nvidia verso la Cina, nonostante le preoccupazioni dei legislatori statunitensi.