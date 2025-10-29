HQ

Il ministero della Difesa rumeno ha riferito che gli Stati Uniti prevedono di ridurre il numero di truppe di stanza sul fianco orientale della NATO. Secondo Reuters, questa decisione era prevista, dal momento che le priorità degli Stati Uniti sono cambiate durante l'attuale amministrazione.

Secondo gli Stati Uniti, l'Europa dovrà assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza, poiché gli Stati Uniti si concentreranno maggiormente sui propri confini e sulla regione indo-pacifica. Tuttavia, circa 1.000 soldati statunitensi rimarranno in Romania. Ma non è stato specificato quanti verranno ritirati.

Tuttavia, un funzionario della NATO ha dichiarato che gli aggiustamenti ai dispiegamenti statunitensi non erano insoliti. Allo stesso tempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a settembre che Washington potrebbe aumentare la sua presenza di truppe in Polonia. E si dà il caso che il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz abbia detto che Varsavia non ha ricevuto alcuna informazione su una possibile riduzione delle truppe statunitensi sul suo territorio.

Il rafforzamento del fianco orientale della NATO è ancora in corso, e la Romania ha ricevuto un "avanzato sistema di difesa aerea" dagli Stati Uniti, il che significa una migliore protezione contro i droni che violano lo spazio aereo della Romania.