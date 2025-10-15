Gli Stati Uniti scivolano fuori dalla top 10 dei passaporti più potenti del mondo

HQ

Per la prima volta in 20 anni, il passaporto degli Stati Uniti è scivolato fuori dalla top 10 dei passaporti più potenti del mondo, condividendo ora un posto appena fuori dai ranghi di testa. Secondo l'ultimo Henley Passport Index, una classifica che misura quanti paesi un viaggiatore può visitare senza bisogno di un visto, il passaporto degli Stati Uniti è ora al 12° posto a livello globale. Solo l'anno scorso, gli Stati Uniti erano al 7° posto, prima di scivolare al 10° nel luglio di quest'anno. Dieci anni fa era in cima alla lista. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!