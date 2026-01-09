Gli Stati Uniti sequestrano la quinta petroliera legata al Venezuela nei Caraibi

HQ

Gli Stati Uniti hanno sequestrato l'Olina, segnando la quinta petroliera catturata nelle ultime settimane come parte di una vasta campagna per reprimere le spedizioni di greggio venezuelano che Washington definisce violare le sanzioni e minare i mercati globali.

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha riferito che Marines e marinai della Joint Task Force Southern Spear, lanciata dalla portaerei USS Gerald R. Ford, sono saliti a bordo dell'Olina nel Mar dei Caraibi senza incidenti, sottolineando uno sforzo marittimo intensificato per far rispettare il blocco petrolifero venezuelano.

Secondo i dati di navigazione, l'Olina (precedentemente nota come Minerva M) era stata autorizzata dagli Stati Uniti e issava la bandiera di Timor Est, un registro che sembra essere stato usato per mascherare i suoi movimenti. La nave era partita dal Venezuela completamente carica di greggio prima di essere intercettata.

Questa ultima sequestrazione segue una serie di interdizioni, tra cui diverse petroliere legate a spedizioni di petrolio venezuelane autorizzate che le forze statunitensi hanno inseguito e catturato nelle acque caraibiche e atlantiche del Nord. Altre tre imbarcazioni completamente cariche della stessa flottiglia sarebbero tornate verso i porti venezuelani all'inizio di questa settimana.

I funzionari statunitensi presentano la campagna come l'applicazione di sanzioni su quella che chiamano una "flotta ombra" di navi che aggirano gli embargo, e la dichiarazione del Comando Sud ha dichiarato che non esiste "alcun rifugio sicuro per i criminali."