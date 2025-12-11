Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera vicino al Venezuela

HQ

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una grande petroliera al largo della costa del Venezuela che, secondo quanto riferito, trasportava greggio diretto a Cuba, segnando una netta escalation nei rapporti già tesi tra Washington e il governo di Nicolás Maduro.

Secondo funzionari statunitensi, l'operazione ha preso di mira quella che l'amministrazione Trump definisce una spedizione illecita progettata per aggirare le sanzioni. La mossa arriva mentre la Casa Bianca intensifica la pressione su Caracas, sostenendo che il commercio petrolifero del Venezuela con Cuba sostiene entrambi i regimi e mina la sicurezza regionale.

Questo approfondisce lo stallo tra Trump e Maduro

Le autorità venezuelane hanno condannato il sequestro, definendolo un "atto di pirateria" e accusando il presidente Donald Trump di tentare di strangolare l'economia del paese. Gli alleati di Maduro hanno avvertito che l'incidente potrebbe scatenare ritorsioni e destabilizzare ulteriormente i Caraibi.

L'intercettazione della petroliera si aggiunge a una serie di recenti scontri, inclusi attacchi militari statunitensi contro presunte operazioni di traffico di droga e dispute politiche in corso sui risultati elettorali contestati del Venezuela. Con l'aumento delle tensioni, i diplomatici di tutta la regione affermano di prepararsi a ulteriori scontri nelle prossime settimane.