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La competizione tra le grandi potenze per le risorse naturali si sta espandendo nei Balcani, come informato dalla Customs and Border Protection degli Stati Uniti e riportato dalla YLE.

Gli Stati Uniti hanno sospeso le importazioni di rame dalle miniere della società serba di proprietà cinese Zijin Copper. Gli americani sospettano che il lavoro forzato venga utilizzato nelle miniere, come dichiarato dall'Assistente Commissario dell'Ufficio del Commercio della CBP, Susan S. Thomas.

"I produttori statunitensi affrontano una concorrenza sleale quando aziende straniere riducono i costi utilizzando il lavoro forzato. Facendo rispettare le nostre leggi contro il lavoro forzato, la CBP tutela i diritti umani così come la sicurezza economica della nostra nazione."

Secondo i funzionari doganali, i lavoratori di Zijin Copper sono soggetti a "sei indicatori dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sul lavoro forzato: abuso di vulnerabilità, trattenuta di salari, intimidazione e minacce, restrizione di movimento, conservazione di documenti d'identità e straordinari eccessività".

Zijn Copper impiega 6.000 persone e produce 296.000 tonnellate di rame all'anno.