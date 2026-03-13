Gli Stati Uniti stanno conducendo operazioni di soccorso dopo un incidente aereo militare in Iraq

HQ

Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione di soccorso dopo che un aereo militare per il rifornimento si è schiantato giovedì nell'Iraq occidentale durante operazioni in corso nella regione.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che l'aereo coinvolto era un Boeing KC-135 Stratotanker precipitato in quello che le autorità hanno descritto come un incidente operativo piuttosto che un fuoco ostile o amico. Un altro velivolo coinvolto nell'incidente è atterrato in sicurezza.

L'incidente avvenne nello "spazio aereo amico" durante Operation Epic Fury, la campagna militare statunitense contro l'Iran. Un funzionario statunitense ha detto che l'aereo avrebbe potuto trasportare fino a sei militari, anche se le autorità non hanno ancora confermato le vittime mentre le squadre di ricerca e soccorso continuano le operazioni.

Questa è una notizia in evoluzione...