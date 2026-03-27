Gli Stati Uniti stanno considerando di inviare altri 10.000 soldati in Medio Oriente | Rapporto

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Il Pentagono sta valutando un dispiegamento di fino a 10.000 truppe di terra statunitensi aggiuntive in Medio Oriente, secondo un articolo esclusivo del Wall Street Journal, che cita funzionari a conoscenza della pianificazione.

Le forze probabilmente includerebbero unità di fanteria e veicoli corazzati, a integrare circa 5.000 Marines e migliaia di paracadutisti dell'82ª Aviotrasportata già inviati nella regione.

Le truppe probabilmente sarebbero posizionate a portata d'attacco dall'Iran e dall'isola di Kharg, un importante terminal di esportazione petrolifera iraniano.

Donald Trump ha ripetutamente affermato di intendere riaprire lo Stretto di Hormuz, con o senza il sostegno degli alleati. "Tutti gli annunci riguardanti il dispiegamento delle truppe arriveranno dal Dipartimento della Guerra. Il presidente Trump ha sempre tutte le opzioni militari a disposizione", ha detto Anna Kelly, vicesegretaria stampa della Casa Bianca.

Rimane incerto se o quando le forze aggiuntive potrebbero arrivare o dove sarebbero state stanziate.