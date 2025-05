Gli Stati Uniti vincono i Campionati del Mondo di Hockey su Ghiaccio per la prima volta dal 1933

HQ

Gli Stati Uniti hanno vinto il loro terzo campionato mondiale di hockey su ghiaccio... dopo 92 anni. La competizione IIHF, che si tiene annualmente, si è svolta questo mese e si è conclusa con una finale tra Stati Uniti e Svizzera. Dopo un pareggio per 0-0, Tage Thompson ha segnato il golden goal a due minuti dall'inizio dei tempi supplementari.

È il primo titolo ai Campionati del Mondo IIHF da quando ha battuto il Canada nel 1933, 92 anni fa, e solo il terzo titolo complessivo, dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1960. Per la Svizzera, che ha raggiunto la finale anche l'anno scorso, l'attesa per il primo titolo sarà più lunga.

Il torneo si è svolto in Danimarca e Svezia. Entrambi i paesi ospitanti hanno lottato per il bronzo, con la Svezia che ha vinto 6-2. Nonostante abbia mancato il podio, è stato il più grande risultato per la Danimarca al Campionato del Mondo di hockey su ghiaccio.