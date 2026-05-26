Gli sviluppatori di Little Big Planet stanno lavorando a una nuova IP open-world

HQ

Da quando ha interrotto il supporto per il suo strumento di creazione Dreams nel 2023, Media Molecule è rimasta riservata su ciò su cui sta lavorando. Ora, potremmo sapere esattamente che tipo di gioco vedremo dallo sviluppatore di Little Big Planet, ma non sarà un'altra avventura di Sackboy.

Come riportato da MP1st, il CV di un artista che lavora in azienda dall'aprile 2025 rivela alcune informazioni interessanti sul prossimo progetto di Media Molecule. È confermato ancora una volta che si tratterà di una IP completamente nuova, e riceviamo anche dettagli su "contenuti open-world", che suggeriscono un'esperienza molto più ampia rispetto a quella offerta da Media Molecule in precedenza, con un approccio non lineare al gameplay e al design.

Ci sono anche riferimenti ad alcuni elementi di creazione sopravvivenza, come la raccolta di risorse. Media Molecule è noto per creare esperienze molto creative, permettendo ai giocatori di ideare la propria soluzione o, come nel caso di Dreams, di sviluppare un intero mondo. Sarà interessante vedere se questa IP open-world seguirà lo stesso modo di pensare, come potrebbe essere necessario per distinguersi nel mondo dei giochi di crafting sopravvivenza open-world in cui viviamo.